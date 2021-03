Brescia, non dice alla compagna di essere sieropositivo: prosciolto

(red.) Ha denunciato il compagno perché non le aveva mai detto prima che fosse sieropositivo. La vicenda è quindi approdata in tribunale a Brescia dove però il diretto interessato finito alla sbarra è stato prosciolto in fase di udienza preliminare. E a questa decisione il giudice è arrivato dopo aver esaminato una consulenza medica presentata dai legali dell’uomo e certificando che il rischio di contagio fosse azzerato.

Di conseguenza, dal punto di vista penale il 50enne professionista attivo nel campo sanitario ha evitato di essere rinviato a processo per tentate lesioni aggravate. Tutto era partito alla fine del 2018 quando la donna, coetanea del compagno, tramite un amico era venuta a conoscenza della posizione sanitaria proprio dell’uomo che aveva già avuto un matrimonio.

Lui aveva ammesso solo in seguito di essere positivo e lei aveva deciso di sottoporsi a una serie di esami, non rilevando alcun tipo di contagio. In ogni caso la vicenda approderà anche al tribunale civile dove la donna si è rivolta per chiedere un risarcimento.