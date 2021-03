Vaccino anti-Covid, a Brescia città mancano all’appello 5 mila over 80

(red.) Sono stati i più colpiti dalla pandemia nel corso della prima ondata nella primavera del 2020, quando il territorio bresciano registrava ogni giorno decine di vittime. Si parla degli over 80 e del fatto che a Brescia città un terzo non abbia ancora aderito alla campagna di vaccinazione anti-Covid. All’ombra della Loggia sono 17 mila i cittadini che hanno compiuto almeno 80 anni, ma di questi sono 12 mila quelli che hanno aderito, mentre non si hanno notizie di circa 5 mila persone, cioé un terzo rispetto alla platea totale.

Soggetti che non si sono ancora registrati al portale della Regione Lombardia. La sensazione, aldilà di quanti abbiano già detto di non voler farsi somministrare il vaccino se non obbligatorio, è che molti altri anziani non siano attrezzati a livello tecnologico per poter registrarsi alla campagna vaccinale. Seppure possano essere coinvolti anche i medici di base. Per questo motivo, a partire da lunedì 8 marzo tutti gli anziani “fantasma” saranno contattati personalmente o potranno rivolgersi anche ai punti di informazione che saranno distribuiti nei loro quartieri di residenza.

In questo modo, su appuntamento, potranno farsi aiutare nella registrazione. Ma intanto bisogna anche sottolineare che, nonostante la campagna di vaccinazione per gli over 80 sia partita nel bresciano lo scorso 25 febbraio, tra i 12 mila aderenti aderenti solo 1.200 hanno ricevuto la prima dose.