Brescia, in un appartamento di corso Garibaldi la base dello spaccio

(red.) L’altra sera, martedì 2 marzo, gli agenti bresciani del Nucleo di Polizia giudiziaria della Locale di Brescia sono stati impegnati nell’arresto di un 32enne marocchino in possesso di cocaina. Le manette sono scattate nei pressi di un palazzo in corso Garibaldi, in centro a Brescia, dove in un appartamento è stata individuata la base dello spaccio con altri pusher. Proprio da qui, come è stato ricostruito, partiva la cocaina con cui rifornire le piazze del centro storico e fino in via Milano.

Gli operatori delle forze dell’ordine hanno analizzato i movimenti di alcuni spacciatori, già noti per una serie di arresti in passato, tutti intenti a ritornare a quella palazzina di via Garibaldi. L’altra sera gli agenti hanno seguito uno di loro compiendo un blitz nell’abitazione. E all’interno c’era anche il 32enne marocchino, incensurato, che aveva quasi 6 grammi di cocaina.

Ma c’era anche un altro soggetto con un bilancino di precisione e 150 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Per il 32enne sono scattate le manette e ieri, mercoledì 3 marzo, è arrivata la convalida con il patteggiamento a 4 mesi di reclusione.