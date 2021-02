Come siamo (adesso), come saremo (dopo la pandemia)? Un ciclo di incontri

(red.) “E’ trascorso un anno dalla esplosione della pandemia in Italia e nel mondo intero. Stiamo cambiando e ci domandiamo come sarà il futuro, come saremo quando tutto questo sarà terminato. Abbiamo sofferto e soffriamo di molti limiti, ma forse ad uno sguardo più attento possiamo cogliere anche alcune opportunità che fatichiamo a vedere e valorizzare, nella consapevolezza che, se ci sentiremo coinvolti e impegnati, potremo tutti insieme contribuire a costruire una società e una convivenza migliori”.

Per riflettere con l’aiuto di persone competenti nei singoli ambiti, Punto Comunità Mompiano Insieme ha organizzato un ciclo di incontri che verranno trasmessi in diretta sul canale YouTube “Punto Comunità Mompiano”, il cui filo conduttore è “Come siamo (adesso), come saremo (dopo la pandemia)”.

Il primo evento è in programma lunedì 1 marzo, alle ore 20,45, con un dialogo tra Caterina Gozzoli, docente di Psicologia della convivenza alla Cattolica e Fabrizio Vertua, giornalista di Bresciaoggi, sul tema “Adulti, come hanno vissuto e vivono la pandemia, cosa si aspettano dal futuro”.