Castello di Brescia e Fai, contributo per illuminare la Strada del Soccorso

(red.) Il Castello di Brescia ha conquistato il terzo posto nazionale nell’ambito dei “Luoghi del cuore del Fai” tramite il censimento del Fondo Ambiente Italiano. Classifica che è stata resa nota ieri, giovedì 25 febbraio. E per il maniero cittadino non si tratta solo di un riconoscimento simbolico, visto che il Castello, essendo arrivato al terzo posto, potrà ottenere un contributo di 30 mila euro frutto della collaborazione tra la Fai e Intesa San Paolo.

L’importo, come ha annunciato il sindaco di Brescia Emilio Del Bono e d’intesa con gli Amici del Cidneo, sarà usato per un nuovo impianto di illuminazione della Strada del Soccorso lungo la salita verso il castello e che verrà riaperta nei prossimi giorni. In generale, per la fortificazione saranno impiegati 4 milioni di euro con cui riqualificare il Piccolo e Grande Miglia, aprire un museo del Risorgimento e raggiungere il castello dalla città attraverso un ascensore.