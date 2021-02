Brescia, in attesa al telefono minaccia di sparare. Arriva la Polizia

(red.) Nelle ore precedenti a giovedì 25 febbraio un uomo di 50 anni residente a Brescia città ha creato scompiglio nel momento in cui ha minacciato di raggiungere il centralino di prenotazioni che aveva contattato e sparando a tutti. Proprio l’uomo aveva telefonato per prenotare una visita medica, ma di fronte alla lunga attesa si è agitato tanto da pronunciare insulti all’operatrice che gli aveva risposto.

Questa, di fronte al comportamento agitato dell’interlocutore, ha allertato le forze dell’ordine che sono riuscite a risalire al mittente della chiamata. Hanno quindi raggiunto l’abitazione dell’uomo in centro e verificato che l’uomo non aveva alcuna arma. Il diretto interessato ha giustificato quell’atteggiamento per la lunga attesa al telefono, ma ora rischia una denuncia per minacce procurato allarme.