Via Zara, chiuso dalla polizia negozio usato come base di spaccio

(red.) Questa mattina di martedì 23 febbraio la Polizia ha messo i sìgilli al negozio “Afro Shop di Magne Thiam” situato in via Zara, a Brescia. Il provvedimento – con il quale è stata disposta la sospensione della licenza e la chiusura dell’esercizio per 10 giorni – è stato deciso dal questore ai sensi dell’art. 100 del Testo unico di pubblica sicurezza ed è frutto del monitoraggio delle situazioni legate allo spaccio di sostanze stupefacenti effettuata dalla questura e dalla Polizia locale di Brescia.

Nei giorni scorsi gli agenti hanno trovato negozio – gestito da un cittadina senegalese – all’interno di una scatola di parrucche circa 50 grammi di hashish già confezionato in singole dosi – e quindi inequivocabilmente non destinati ad uso personale – e due taglierini con evidenti tracce di sezionamento del narcotico nascosti sopra uno scaffale e sotto il registratore di cassa.

Il negozio veniva usato per nascondere stupefacenti, ed era luogo d’incontro, contrattazione e scambio tra idividui la cui presenza rappresentava un pericolo concreto per la collettività, in quella particolare zona della città.

Inoltre, dai controlli effettuati, dal 2018 non sono state presentate dichiarazioni fiscali, né sono stati effettuati pagamenti contributivi all’Inps dal 2011.