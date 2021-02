Brescia, incendio all’Alfa Acciai. Rogo da una delle cabine elettriche

(red.) Nella notte tra lunedì 22 e oggi, martedì 23 febbraio, è divampato un incendio all’interno della sede dell’Alfa Acciai a San Polo di Brescia. L’allerta è stata lanciata intorno all’una dopo che da una delle cabine elettriche che si occupa di fornire la corrente allo stabilimento dell’acciaieria si è levato il rogo. Alla chiamata hanno risposto i vigili del fuoco con diverse squadre e autobotti e che hanno lavorato fino quasi all’alba per domare le fiamme.

Per fortuna non si sono registrati feriti e quindi l’ambulanza che era stata inviata sul posto per precauzione è potuta rientrare alla base. Ora si sta cercando di capire la causa che ha spinto al divampare del fuoco.