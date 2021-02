(red.) Domenica 28 febbraio dalle 7.30 sarà effettuata una prova di carico sul ponte del fiume Mella di via Milano, a Brescia, per stabilire la capacità portante rispetto al transito degli automezzi. Sarà chiusa al traffico via Milano tra la tangenziale ovest e via Chiusure. Il traffico riprenderà regolarmente dopo le verifiche che termineranno presumibilmente verso le 17. La prova fa parte del programma di controlli dei ponti cittadini avviato dal settore Strade da alcuni anni.