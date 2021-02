Scontro tra quattro auto in viale Italia: due feriti non gravi

(red.) Un uomo di 34 anni e una ragazza di 20 sono rimasti feriti, per fortuna non gravemente, in un incidente stradale verificatosi nella mattinata di questa domenica in viale Italia a Brescia. Sono state coinvolte quattro automobili: tre erano parcheggiate, la quarta utilitaria è finita addosso a tutte le altre ribaltandosi su un lato. Sul posto, oltre ai soccorritori e ai vigili del fuoco, anche la Polizia locale per i rilievi.