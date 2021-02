Chiusi al traffico per lavori notturni i passaggi a livello di via Cremona e via Ziziola

(red.) Rete Ferroviaria Italiana sta procedendo in queste settimane al rinnovamento dell’armamento ferroviario, con completa sostituzione di binari, traversine e pietrisco, lungo la linea Brescia-Cremona, nella tratta che va da Olmeneta fino alla nostra città.

Nel corso della prossima settimana l’intervento riguarderà anche i passaggi a livello di Brescia in via della Ziziola e in via Cremona e provocherà una temporanea chiusura degli stessi al traffico pedonale e veicolare.

In particolare, il passaggio a livello di via Ziziola resterà chiuso a partire dalle ore 23,30 di lunedì 22 febbraio fino alle ore 6,00 di mercoledì 24 febbraio, mentre il passaggio a livello di via Cremona resterà chiuso per due notti, dalle ore 23 di martedì 23 febbraio alle ore 6 di mercoledì 24 febbraio e dalle ore 23 di giovedì 25 febbraio alle ore 6 di venerdì 26 febbraio.