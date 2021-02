Brescia, venduta la torre Tintoretto: per San Polo inizia il futuro

(red.) Ieri, venerdì 19 febbraio, è iniziato ufficialmente il nuovo futuro della torre Tintoretto. Proprio ieri, infatti, il proprietario Aler ha ceduto la palazzina di San Polo, vuota da anni, alla società milanese Sgr che si occuperà della ricostruzione. La nuova realtà, infatti, si è aggiudicata la struttura per un importo di 1,3 milioni di euro. In primavera inizieranno i lavori per demolire la palazzina che lascerà il posto ad altri edifici dove ricavare fino a 270 appartamenti in housing sociale e a canone moderato.

Il grosso dell’operazione riguarda proprio le nuove abitazioni che occuperanno 21.400 metri quadrati, mentre il resto sarà dedicato ai servizi e al commercio. Ma non solo, perché all’interno del quartiere ci saranno anche spazi verdi e percorsi pedonali con giochi per bambini e per l’attività fisica. L’operazione dovrebbe concludersi nell’arco di tre anni.