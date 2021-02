Brescia, brucia il tetto di una palazzina a Sant’Eufemia

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 19 febbraio, i mezzi dei vigili del fuoco sono stati chiamati a compiere un intervento in via Saleri a Sant’Eufemia, quartiere di Brescia, a causa di un incendio divampato sulla copertura di una palazzina residenziale. La struttura è su due piani oltre a una mansarda e l’allerta è scattata dopo le fiamme divampate sul tetto.

Con la preoccupazione che quell’edificio si trova vicino ad altre abitazioni. Sul posto gli operatori antincendio hanno lavorato per diverse ore per domare il rogo ed evitare che raggiungesse le abitazioni vicine. Come risultato, l’appartamento di sotto è stato dichiarato inagibile, mentre gli altri non hanno riportato conseguenze. In ogni caso non ci sono stati feriti né intossicati e si stanno ricostruendo le cause.