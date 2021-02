Brescia, bevono alcol e bivaccano al Carmine: 15 sanzionati

(red.) L’altra sera, mercoledì 17 febbraio, gli agenti della Polizia locale di Brescia sono intervenuti alla contrada del Carmine, in uno dei punti del centro storico cittadino, dopo alcune segnalazioni da parte dei residenti. In particolare, per schiamazzi e persone che bevevano alcolici usando le scale della chiesa di Santa Maria del Carmine come sorta di panchine.

Attraverso le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza in diretta si è verificata la situazione e quindi si sono mosse le pattuglie. Sul posto sono stati identificati e sanzionati 15 soggetti accusati di aver violato le disposizioni che vietano gli assembramenti, ma anche l’ordinanza comunale di non consumare alcolici all’aperto.