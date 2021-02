Compleanno in locale di piazza Loggia, sanzioni e bar chiuso 5 giorni

(red.) Oltre venti persone, un’unica tavolata. Nessun rispetto del distanziamento sociale. Stavano festeggiando un compleanno all’interno di un bar nella centralissima Piazza Loggia, e del tutto incuranti delle norme anti-contagio, quando i poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza sono intervenuti per contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

È scattata la multa di 400 euro per il titolare dell’attività e il locale, come da prassi, è stato immediatamente chiuso per 5 giorni. Non è andata meglio all’incauto festeggiato ed ai numerosi avventori, tutti identificati dalla Polizia Scientifica e sottoposti ad uguale sanzione.

Non si fermano i controlli della Polizia, tanto in centro quanto in periferia. Grazie all’applicazione Youpol, che consente al cittadino di interagire direttamente con la Polizia di Stato, inviando in tempo reale segnalazioni, immagini e messaggi che vengono immediatamente geo-referenziati, personale della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza ha sorpreso diverse persone, tutte senza mascherina, intente a bere e ballare dopo le 18:00.

Il titolare di un locale in via Chiusure, è stato immediatamente sanzionato ed è stata disposta la sospensione dell’attività per 3 giorni. Stessa sorte anche per i clienti, alcuni dei quali addirittura recidivi: a questi ultimi è stata applicata la sanzione in misura doppia.