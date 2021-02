Brescia, boato a Lamarmora. Nel mirino un petardo: arrivano Polizia e Cc

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 14 febbraio, nella zona del quartiere di Lamarmora a Brescia i residenti si sono preoccupati nel momento in cui hanno avvertito una forte esplosione. Un boato, intorno alle 18,30, che ha interessato l’area tra via Cefalonia e via San Zeno e tanto da spingere ad allertare le forze dell’ordine.

Sul posto si sono mossi gli agenti della Polizia locale e i carabinieri che hanno prima analizzato le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza. La sensazione è che un gruppo di giovani abbia lanciato un potente petardo che ha provocato qualche danno.