Basta Veleni Brescia, la preghiera a Faustino e Giovita

(red.) Si è svolta questa mattina di domenica 14 febbraio la provocatoria “processione” organizzata dal Tavolo Basta Veleni Brescia con una visita guidata per rievocare l’assedio di Brescia da parte dell’esercito milanese del Piccinino del 1438, quando i santi Faustino e Giovita apparvero per suonarle di santa ragione all’esercito di 10 mila mercenari, impedendogli di saccheggiare e mettere a ferro e fuoco la città.

Al termine della passeggiata culturale, alle ore 11,45, presso il monumento in ricordo dei santi protettori di via Brigida Avogadro, si è svolto un flash mob con lettura della supplica ai Santi Patroni perché difendano ancora una volta la città dai numerosi pericoli che la insidiano. Eccone il testo (l’autore è ignoto).

Supplica ai Santi Patroni Faustino e Giovita nell’anno di grazia 2021

Patroni carissimi, Faustino e Giovita,

salvateci ancora una volta la vita,

un pericolo grave su Brescia è incombente

ha nome Covid, cognome Ambiente.

Faceste il miracolo, bloccando Milano

rifatelo oggi per darci una mano.

Quel che vogliamo non è cosa azzardata

sanità pubblica e non quella privata

Se il Piccinino coi suoi mercenari

creò gran sconcerto a noialtri bresciani,

l’inquinamento non è certo da meno

per chi come noi vuole un ambiente sereno.

Contro le mura sparavan cannonate:

le palle fermaste a braccia alzate,

dalle piazze si levò un grazie corale.

Faremo lo stesso se ci liberate dal male.

Santi virtuosi per noi foste allora,

respingete ora il virus alla malora,

le particelle sottili son come mal’aria

suggerite al Sindaco di cambiare l’aria

Tantissimi anni da allora son passati,

ma la memoria non ci ha abbandonati,

tornate fra noi Faustino e Giovita,

perchè qui ancora rischiamo la vita!