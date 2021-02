Delitto Fantoni a Bedizzole, iniziato il processo per Andrea Pavarini

(red.) Nella giornata di ieri, venerdì 12 febbraio, alla Corte d’Assise di Brescia è iniziato il processo a carico di Andrea Pavarini, il giovane reo confesso del delitto di Francesca Fantoni. Era successo a Bedizzole alla fine di gennaio del 2020 quando il giovane ha colpito a calci e pugni la 38enne, affetta da un disturbo cognitivo, per poi violentarla e abbandonare il corpo dietro un cespuglio del parco dei Bersaglieri. Proprio qui venne trovata qualche giorno dopo.

E ieri si è aperto il procedimento dopo che anche il perito incaricato dal giudice per sottoporre Pavarini a una perizia psichiatrica ha certificato che il giovane sia imputabile. Tuttavia, il tema centrale del processo, considerando che Pavarini ha confessato, sarà la valutazione della sua capacità di intendere e volere o la sua infermità parziale di mente. Mentre l’imputato era collegato da remoto dal carcere di Pavia – non si è presentato a Brescia perché venuto in contatto con un detenuto affetto da Covid – sono stati sentiti come primi alcuni carabinieri di Desenzano e della Scientifica e la coppia che gestisce il bar dove Andrea Pavarini e Francesca Fantoni erano stati visti l’ultima volta.

Ma il legale dell’accusato ha annunciato che chiamerà a testimoniare alcune altre donne vittime delle molestie del giovane e che hanno anche denunciato tentate violenze sessuali. Il processo è stato poi aggiornato al 25 marzo.