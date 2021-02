Brescia, famiglia intossicata in casa dal monossido di carbonio

(red.) Ieri sera, venerdì 12 febbraio, i soccorritori sono stati impegnati in un intervento in via Gobetti a Brescia a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio che ha interessato un’intera famiglia. I sette componenti, tutti originari del Mali, si trovavano all’interno di un’abitazione che ancora non aveva completato tutti gli allacci.

E visto il freddo pungente, hanno acceso una piccola stufa elettrica e un braciere. Subito dopo, a causa delle esalazioni, la famiglia ha iniziato ad accusare dei sintomi e in qualche modo si è riusciti ad allertare i soccorsi. Dei sette, quattro (di cui anche un bambino) hanno avuto bisogno di essere portati all’ospedale Civile e al Città di Brescia. Per fortuna nessuno di loro è in pericolo di vita.