Brescia, scontro auto-moto: giovane centauro sbalzato a terra

(red.) Nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 8 febbraio, un ragazzo di 17 anni è rimasto vittima di un incidente stradale in piazza Garibaldi a Brescia, in città. E’ successo intorno alle 13 quando il giovane si trovava in sella alla sua moto e stava tornando a casa da scuola. A un certo punto, per cause da accertare, si è scontrato con un’auto e l’impatto è stato violento tanto che il motociclista è letteralmente volato dalla due ruote per diversi metri.

Subito l’area dell’incidente è stata fermata in attesa che arrivasse un’ambulanza e anche gli agenti della Polizia locale. Il giovane, assistito, ha riportato una frattura a un polso ed è stato portato in ospedale in codice giallo.