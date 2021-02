Brescia, a San Bartolomeo aperto bosco urbano all’ombra dell’Ori Martin

(red.) Nella giornata di ieri, venerdì 5 febbraio, nel quartiere San Bartolomeo di Brescia è stato consegnato il bosco urbano al quale il Comune ha lavorato d’intesa con Ori Martin per la riqualificazione della zona a ridosso dell’impianto industriale. Si tratta di 520 nuove piante piantumate in 40 mila metri quadrati di terreno. In particolare e nel dettaglio si parla di 175 piante di grande sviluppo e 345 arbusti.

“Un intervento frutto di una forte sinergia tra Amministrazione Comunale, società Ori Martin, cittadini, consiglio di quartiere e comitato ambientale. Le piante fra qualche anno – scrive il Comune in una nota – formeranno un bosco urbano fra i più ricchi in città per varietà botanica. Si sono concluse inoltre le opere di urbanizzazione eseguite da Ori Martin con il miglioramento della viabilità, la sistemazione dei percorsi ciclopedonali del quartiere, la realizzazione della rotatoria fra via Oberdan e via Scuole e di una serie di parcheggi a vantaggio dei residenti e degli utenti del vicino parco attrezzato”.

Alla presentazione a lavori finiti – il parco sarà poi inaugurato in futuro quando le restrizioni lo consentiranno – c’erano il sindaco Emilio Del Bono, gli assessori all’Urbanistica Michela Tiboni e all’Ambiente Miriam Cominelli, il vicepresidente di Ori Martin Giovanni Marinoni. Proprio la società, che ha speso 300 mila euro per l’intervento verde, si farà carico della manutenzione per i prossimi dieci anni con 20 mila euro all’anno.