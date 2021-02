Piazza Vittoria: domenica 7 febbraio prodotti agricoli a chilometro Zero

(red.) Nell’ambito delle iniziative organizzate per festeggiare i Santi Faustino e Giovita, patroni di Brescia, domenica 7 febbraio dalle 9 alle 19 in piazza Vittoria si terranno i “Mercati di Campagna Amica Promozione e vendita di prodotti agricoli a chilometro zero”, a cura di Coldiretti Brescia.

All’avvio della nuova annata agraria nel segno dei Santi Patroni Faustino e Giovita, i giovani coltivatori della terra presentano le primizie che da essa ricavano, per arricchire di gusto e genuinità la tavola dei bresciani, volendo in quest’anno difficile per la persistente pandemia offrire ai tanti in difficoltà anche un aiuto concreto, nello spirito di solidarietà che contraddistingue da sempre gli operatori del mondo agricolo.