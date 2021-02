Brescia, pusher argentino catturato in via Toscana

(red.) Arrestata una persona e sequestrati 33 grammi di marijuana. Sono questi i risultati dell’intervento antidroga portato a termine dalla Polizia locale di Brescia giovedì 4 febbraio in via Toscana.

Da diversi giorni gli agenti stavano tenendo sotto controllo i movimenti di un argentino che si spostava tra via Torino, via Toscana, via Canipari e via Lottieri a bordo di una Chevrolet, recandosi anche direttamente nelle abitazioni di persone conosciute dalle forze dell’ordine come tossicodipendenti.



Nel pomeriggio di giovedì 4 febbraio una pattuglia che lo stava pedinando lo ha visto nascondere qualcosa dietro ad un vaso posto sul davanzale di una delle finestre della propria abitazione.

L’argentino è poi uscito e ha raggiunto via Toscana con la sua automobile, dove ha citofonato ad un appartamento uscendone poco dopo per risalire sulla sua Chevrolet.

Gli agenti sono intervenuti e lo hanno fermato, facendosi accompagnare alla sua abitazione. La pattuglia ha quindi controllato il vaso di fiori e ha scoperto un imballo contenete mezzo grammo di marijuana. Nel garage, invece, sono stati trovati un bilancino di precisione, una forbice e un pacchetto di sacchettini di cellophane trasparente e, in una borsa, 32 grammi e mezzo di infiorescenze di marijuana.

L’argentino è stato quindi portato al comando di via Donegani e, su disposizione del pubblico ministero, è stato posto in regime di detenzione domiciliare, in attesa del giudizio per direttissima.