Corsa campestre “Parco delle Cave”, modifiche alla viabilità a Sanpolino

(red.) A causa dello svolgimento della corsa campestre cross “Parco delle Cave” domenica 7 febbraio, dalle 7.30 fino a cessata esigenza, saranno chiuse al traffico via Brocchi tra via delle Bettole e via Cerca e quest’ultima tra via Alberti e via Brocchi. Nello stesso periodo sarà vietata la sosta con rimozione forzata su tutta l’area del parcheggio pubblico di via Cerca e sarà chiuso il percorso ciclopedonale all’interno del “Lago del Canneto”. Sui tratti interessati dall’evento sarà consentita la circolazione in doppio senso di marcia ai residenti e autorizzati compatibilmente alle esigenze della manifestazione.