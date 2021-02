VetridiVetro, il laboratorio-negozio un’idea per il Carmine

(red.) Ha aperto i battenti al numero 5 di Contrada del Carmine il laboratorio-negozio “VetridiVetro, transvalutation of glass idea”, vetreria artistica di cui è titolare Emanuele Frassi.

L’artista si è aggiudicato il 24 novembre scorso il bando per l’affidamento in affitto di questo locale di 50 metri quadrati, di proprietà del Comune di Brescia, per una durata di otto anni, con possibilità di rinnovo per altri sei. L’operazione fa parte del progetto messo in campo dall’amministrazione comunale per riqualificare la piazzetta antistante la chiesa di Santa Maria del Carmine. Tra i manufatti artigianali in vendita ci saranno sculture, vetrate artistiche, pannelli decorativi, oggetti d’arredo e luminarie di design, realizzati quasi interamente con vetro di recupero.

Frassi, che vanta un’esperienza di oltre vent’anni, ha ricevuto diversi riconoscimenti tra i quali la vittoria del primo premio nella categoria “Installazioni” alla scorsa “Biennale internazionale di arte contemporanea di Bari” (Bibart). Oltre all’artista, all’apertura erano presenti l’assessore alla Rigenerazione urbana e al Commercio Valter Muchetti, il presidente del Consiglio di Quartiere Centro Storico Nord Francesco Catalano e la vice presidente del Consiglio di Quartiere Centro Storico Nord Tina Venturelli.