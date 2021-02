Brescia, fino al 19 marzo le domande per un appartamento pubblico

(red.) Il comune di Brescia informa che dalle 9 dell’8 febbraio alle 12 del 19 marzo sarà possibile presentare domanda per l’assegnazione di un alloggio del Servizio abitativo pubblico – Sap (ex Edilizia residenziale pubblica – Erp Canone sociale). L’avviso verrà pubblicato sul sito del Comune di Brescia e si potrà accedere dal menu Servizi, selezionando la voce “Casa – Edilizia” e successivamente la voce “Affitti e Assegnazioni”.

Il cittadino interessato dovrà presentare la domanda esclusivamente in modalità online sulla piattaforma “Bandi online – Servizi Abitativi” di Regione Lombardia (https://www.serviziabitativi.servizirl.it/) previa registrazione e autenticazione tramite Spid (Sistema pubblico di identità digitale) oppure tramite la Tessera sanitaria-Cns (Carta nazionale dei Servizi) con il relativo codice Pin.

Tra i requisiti per l’assegnazione in locazione di un alloggio pubblico (determinati dalla L.R. n. 16/2016 e R.R. n. 4/2017), in particolare, è necessario essere in possesso di un’attestazione Isee inferiore a 16mila euro e avere la residenza o svolgere l’attività lavorativa esclusivamente nel Comune di Brescia o nel Comune di Collebeato (Piano di Zona – Ambito 14).

A differenza dei precedenti Bandi per l’assegnazione di alloggi di Edilizia residenziale pubblica, gli avvisi pubblici metteranno a disposizione un numero predeterminato di alloggi. L’avviso che verrà pubblicato l’8 febbraio riguarderà 102 alloggi, 51 di proprietà del Comune e 51 dell’Aler, che verranno assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine di graduatoria determinato dal punteggio Isbar (Indicatore dello stato di bisogno abitativo regionale) associato a ciascuna domanda e salva l’assegnazione del 20% degli alloggi ai nuclei indigenti (con Isee inferiore a tremila).

Ciascun richiedente, pertanto, durante la compilazione telematica della domanda potrà selezionare fino a cinque alloggi (sia di proprietà Aler, sia del Comune di Brescia) tra quelli disponibili, indicando il relativo ordine di preferenza.

Si formeranno quindi graduatorie distinte per ciascun ente proprietario e la stessa domanda potrà essere collocata in entrambe. Gli enti procederanno autonomamente alla verifica e all’assegnazione delle domande collocate nelle rispettive graduatorie.

Tenuto conto delle restrizioni legate all’emergenza sanitaria in atto, il cittadino che non disponga di accesso a internet potrà rivolgersi per l’assistenza, previo appuntamento, agli sportelli messi a disposizione dal Comune di Brescia (030.2977426 o 030.2977405), da Aler (030.2117766) e, a pagamento, dalle associazioni di rappresentanza dell’inquilinato Sunia (tel.030.3729260), Sicet (030.3844760) e Uniat (030.2906125).

Per presentare la domanda online è quindi essenziale essere in possesso dello Spid o del Pin della tessera sanitaria/CNS, oltre all’Isee valido e a una marca da bollo da 16 euro (o di una carta di credito per il pagamento online). Tutte le informazioni relative all’avviso sono pubblicate sul sito del Comune di Brescia.