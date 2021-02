Per San Faustino una tavola rotonda tra cristiani, ebrei e musulmani

(red.) Nell’ambito delle iniziative organizzate per festeggiare i Santi Faustino e Giovita, patroni di Brescia, mercoledì 3 febbraio alle 16 si terrà la tavola rotonda in videoconferenza “Pregare. Testimonianze dal mondo cristiano, ebraico, musulmano”, a cura dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Brescia . La preghiera è gesto comune agli uomini di tutte le latitudini, che intrinsecamente dovrebbe accomunare. Perché invece tanta tensione nel mondo, così che la pace risulti ancora un’aspirazione? Non si prega o non si sa più pregare? C’è un’insufficienza di preghiera? Esiste una “strumentalizzazione” della preghiera? Sono solo alcune delle domande che la tavola rotonda e gli esperti che la animano si dovranno porre, nell’intento di fornire un contributo da diverse prospettive per concorrere nel più universale spirito evangelico al comune obiettivo di provare a riscoprire l’indiscutibile urgenza della preghiera per “costruire la pace”.

Porteranno i saluti istituzionali Giovanni Panzeri, direttore della sede di Brescia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, mons Maurizio Funazzi, presidente della Confraternita dei Santi Faustino e Giovita ed Emilio Del Bono, sindaco di Brescia. Presiederà e coordinerà l’evento don Flavio Dalla Vecchia, direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose, e l’introduzione sarà affidata a don Roberto Ferranti, vicedirettore dell’Ufficio per il dialogo interreligioso della Diocesi di Brescia. Interverranno rav Elia Enrico Richetti, esponente del mondo ebraico, padre Marko Ivan Rupnik, s.j.

esponente del mondo cristiano e la prof.ssa Shahrzad Houshmand Zadeh, esponente del mondo musulmano. La videoconferenza potrà essere seguita su Teams (è possibile inviare una mail a formazione.permanente-bs@unicatt.it, per ricevere il link sul quale cliccare e partecipare) e sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della Confraternita dei Santi Faustino e Giovita.