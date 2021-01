Brescia, nuovo supermercato Italmark inaugurato in piazza Vittoria

(red.) Da ieri, giovedì 28 gennaio, il centro storico di Brescia può contare su un nuovo supermercato. E’ stato aperto da Italmark in piazza Vittoria, nel cuore cittadino, disposto su tre piani lungo 2.200 metri quadrati. Proprio nella giornata di ieri si è svolta l’inaugurazione con la famiglia bresciana Odolini, titolare della catena che ha aperto decine di punti vendita. E per Italmark si tratta di un ritorno in città, dopo il primo supermercato aperto nell’attuale via Vittorio Emanuele oltre mezzo secolo fa e l’ultimo, poi chiuso, nel 1997 in via X Giornate.

All’interno del nuovo punto vendita lavorano 36 addetti dislocati da altre strutture, mentre i clienti possono contare sull’area di vendita dove fare la spesa, ma anche sulla gastronomia e la caffetteria nel momento in cui le misure anti-Covid lo permetteranno.

Al taglio del nastro erano presenti anche il sindaco Emilio Del Bono e gli assessori Michela Tiboni e Valter Muchetti che hanno sottolineato come il nuovo punto vendita faccia parte anche della riqualificazione della zona, dove è già arrivato da punto il negozio Conad e da ultimo anche McDonald’s.