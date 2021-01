Brescia, ragazzo in monopattino investito da un’auto: soccorso

(red.) Nella mattina di ieri, mercoledì 27 gennaio, un ragazzo di 24 anni che si stava muovendo a bordo del suo monopattino elettrico in via Corsica a Brescia, in città, è rimasto vittima di un incidente stradale. E’ successo intorno alle 11 quando il giovane è stato travolto da un’auto in transito e condotta da una 26enne.

Sul posto è giunta l’automedica in appoggio a un’ambulanza di Brescia Soccorso e con la Polizia locale a raccogliere i rilievi. Il ragazzo in monopattino è stato poi trasportato in codice giallo alla Poliambulanza.