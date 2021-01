Giornata della Memoria, una lezione di Giovanni Maria Flick

(red.) In occasione del Giorno della Memoria, mercoledì 27 gennaio alle 11 in piazzetta Cremona si terrà l’omaggio al Monumento del Deportato alla presenza del sindaco di Brescia, Emilio Del Bono. Alle 16, inoltre, in piazza Militari Bresciani Caduti nei Lager avrà luogo la commemorazione al monumento degli ex internati. Interverrà l’assessore alla partecipazione Marco Fenaroli.

Nel rispetto delle indicazioni sul contenimento della pandemia da Covid-19 alle due commemorazioni non sono previsti inviti in presenza e potranno partecipare solamente le autorità cittadine.

A partire dal 27 gennaio sarà disponibile la lezione del professor Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte Costituzionale, sul tema “Da Auschwitz alla Costituzione italiana e alla Carta di Nizza. Memoria del passato e progetto per il futuro”. Il video della lezione verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Brescia, sul canale YouTube del Comune di Brescia, sul sito e sul canale YouTube del Centro teatrale Bresciano, sul portale istituzionale della Provincia di Brescia, sulla pagina Facebook della Provincia di Brescia e sul portale Opac della Rete Bibliotecaria Bresciana.

Tutte le scuole sono invitate alla visione della lezione, che verrà anche stampata e messa a disposizione delle scuole insieme con la pubblicazione di Francesco Germinario dal titolo “L’antisemitismo come teoria politica e rivoluzionaria”.