Passeggero a controllore della metro di Brescia: “C… ti prendo a schiaffi”

(red.) Bruttissimo episodio di maleducazione sulla metropolitana di Brescia, mercoledì 20 gennaio. In un video pubblicato sulla pagina Facebook Brescia che Non vorrei, Segnalazione di degrado, si sente un utente del mezzo pubblico insultare e minacciare un controllore. “Vieni fuori che ti do io la pazienza, scendiamo e parliamo da uomini che te la spiego io. Ti prendo a schiaffi coglione”. Il dipendente della Metro ha gestito la situazione in maniere estremamente professionale e paziente, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente. E’ comunque brutto constatare la mancanza di civiltà sempre più diffusa, e la prepotenza nei confronti di chi cerca di fare il proprio lavoro pur con tutte le difficoltà.