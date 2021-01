Brescia, spaccia eroina in zona stazione: 45enne arrestato

(red.) L’altra mattina, mercoledì 20 gennaio, gli agenti della Polizia locale di Brescia sono stati impegnati in un intervento contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona della stazione ferroviaria cittadina. Gli operatori del Nucleo di Polizia giudiziaria della municipale avevano avuto una soffiata sul fatto che nel mercato dello spaccio si muovesse un uomo conosciuto come “il romano” per le sue origini.

L’uomo, un 45enne nato a Roma, residente a Leno nella bassa bresciana e con domicilio a Brescia, raggiungeva i clienti nei pressi dello scalo ferroviario. In uno di quei monitoraggi, gli agenti sono intervenuti mentre il pusher stava cedendo qualcosa a una donna. Poi la stessa cliente ha ammesso che non era la prima volta che si riforniva dal 45enne.

L’uomo, perquisito, addosso aveva 7 dosi di eroina, 590 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio e tre cellulari, tutto posto sequestro. Il controllo si è esteso anche all’abitazione bresciana del pusher trovando altre 28 dosi della stessa sostanza, metadone e un bilancino di precisione. Per lo spacciatore sono scattate le manette e gli arresti domiciliari in attesa del processo.