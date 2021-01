Brescia, paura per bocconi avvelenati nel parco di Sant’Eufemia

(red.) Quanti frequentano il parco con i propri animali domestici nei pressi della chiesa parrocchiale di Sant’Eufemia a Brescia non hanno potuto fare a meno di notare alcuni volantini affissi intorno ad alcuni alberi presenti in quell’area verde.

In quegli scritti il proprietario di un cane dice che il proprio animale è morto dopo aver ingerito un boccone avvelenato presente in quello spazio. Per questo motivo con quei messaggi si è inteso di avvisare gli altri frequentatori e soprattutto di prestare attenzione.