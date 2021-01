Concessioni di suolo pubblico, il comune di Brescia a sostegno di bar e ristoranti

(red.) La Giunta comunale di Brescia ha deciso prorogare fino al 31 marzo, senza ulteriori istanze e senza il pagamento del cosiddetto “canone unico”, la validità delle concessioni di suolo pubblico rilasciate ai pubblici esercizi, come previsto dal “Decreto ristori”. Per lo stesso periodo è stata stabilita, inoltre, la possibilità di richiedere, sempre senza oneri aggiuntivi, nuove concessioni o l’ampliamento di quelle già in essere fino a un massimo del 50%.

“Stiamo affrontando il 2021 con qualche preoccupazione, certamente, ma al tempo stesso con la speranza che la campagna vaccinale possa al più presto restituire all’intera comunità la sicurezza e la serenità necessarie per ricominciare”, ha dichiarato l’Assessore al Commercio Valter Muchetti. “Nel frattempo continuiamo a essere vicini e a sostenere il commercio e l’artigianato, tanto penalizzati lo scorso anno. Si tratta di un primo passo. Eventuali nuove iniziative verranno, come sempre, condivise con le associazioni di categoria e con gli operatori del settore”.