Coronavirus e tpl, a Brescia bus e metro sanificati con una “nebbia”

(red.) In questo periodo di pandemia da Covid-19 a finire nel mirino delle polemiche sono soprattutto i trasporti pubblici. Non a caso, per esempio a scuola, anche se il dato del contagio è molto ridotto si rischia invece di venire troppo a contatto con altri soggetti a bordo dei mezzi. In questo senso dall’inizio di gennaio a Brescia è stata introdotta una tecnologia particolare adottata a bordo dei convogli della metropolitana e degli autobus. Si tratta di un nebulizzatore igienizzante, una vera e propria nebbia, che viene “sparata” nell’arco di qualche minuto consentendo al mezzo in questione di essere sanificato in poco tempo e poter riprendere il servizio.

E’ il sistema Silver Barrier, una sorta di nebbia d’argento, che è in grado di proteggere dopo ogni settimana dai rischi di contrarre virus. Il prodotto, realizzato dalla ditta bresciana Teknofog, è stato testato dall’Università di Ferrara e quella di Brescia, oltre che dall’Istituto Zooprofilattico della Lombardia ed Emilia Romagna. Ora è in attesa di ricevere l’attestato di presidio medico chirurgico.

La stessa tecnologia, nell’ambito delle procedure di sanificazione per le quali a Brescia si pagheranno 200 mila euro nel 2021, sarà adottata anche negli infopoint di via Trieste, a quello di piazzale della Stazione e via San Donino. In ogni caso, dalla presentazione del prodotto avvenuta ieri, lunedì 18 gennaio, è emerso come ovviamente i passeggeri devono continuare a rispettare gli ormai noti comportamenti di sicurezza.