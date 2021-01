Brescia, tampona la Polizia e rifiuta il test antidroga: patente sospesa

(red.) Nella mattina di ieri, domenica 17 gennaio, al quartiere Primo Maggio di Brescia, in città, si è verificato un tamponamento, per fortuna senza gravi conseguenze, tra un’auto e una pattuglia della Polizia di Stato. A provocarlo è stato un bresciano 43enne che subito dopo l’impatto è andato in agitazione.

Sul posto si è reso necessario l’intervento della Polizia locale per rilevare l’incidente, ma non solo. L’uomo, infatti, probabilmente aveva provocato l’incidente forse dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Ma si è rifiutato di sottoporsi al test antidroga e si è visto sospendere la patente in attesa di ulteriori decisioni.