Brescia, nuova pista ciclabile in via Vallecamonica

(red.) Lo scorso mese di dicembre la giunta comunale di Brescia ha adottato il Piano Attuativo, conforme al Pgt vigente, riferito all’area situata in via Valcamonica di proprietà del Gruppo Bossoni Spa.

Nell’ambito degli obblighi della convenzione urbanistica del Piano Attuativo è prevista la realizzazione di una pista ciclabile su via Valcamonica della lunghezza di 570 metri sul lato nord e di 435 metri sul lato sud.

Il costo attualmente stimato per le opere è di 380mila euro, salvo una più esatta determinazione degli importi a seguito dell’approvazione dei successivi progetti a livello definitivo ed esecutivo.

Dove possibile, il percorso ciclo-pedonale sarà separato dalla sede stradale veicolare con isole o aiuole verdi. L’intervento prevede anche la riorganizzazione e la razionalizzazione degli spazi di sosta e degli attraversamenti pedonali.

La documentazione, comprensiva della delibera di adozione del piano attuativo del 2 dicembre 2020, dello schema di convenzione urbanistica, del piano attuativo, della documentazione fotografica e delle planimetrie, è disponibile al seguente link del sito istituzionale del comune di Brescia