Brescia, si agita in casa e alla vista della Polizia si lancia dalla finestra

(red.) Una donna cinese di 31 anni si trova ricoverata da ieri pomeriggio, mercoledì 6 gennaio, all’ospedale Civile di Brescia dopo essere precipitata dalla finestra della propria abitazione in via Somalia a Brescia, in città. Ma le forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa sia successo e cosa l’abbia portata a finire a terra, riportando diverse contusioni.

Quel che è certo è che ieri pomeriggio intorno alle 16,30 un vicino di casa ha allertato la Polizia per lo stato di agitazione in cui versava la vicina. Forse dopo aver assunto farmaci o droga. Le sue urla hanno attirato l’attenzione e quando la donna ha visto arrivare una Volante della Squadra Mobile si è lanciata dalla finestra, non è chiaro se per fuggire o altri motivi.

Nell’impatto ha perso conoscenza ed è stata soccorsa da un’ambulanza della Croce Bianca di Brescia e portata in codice rosso in ospedale dove si è ripresa. Le forze dell’ordine hanno controllato l’appartamento della donna e si sta anche cercando di risalire a familiari o conoscenti della 31enne.