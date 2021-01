Brescia, clienti nel bar in zona rossa: sanzioni e locale chiuso

(red.) Dopo tre locali chiusi nella bassa bresciana per mancato rispetto delle misure anti-Covid, ieri pomeriggio, martedì 5 gennaio, è stato il turno di un bar anche a Brescia città. Intorno alle 17,30 una pattuglia della questura stava svolgendo dei servizi di sorveglianza quando, in via Cremona, si è imbattuta in un locale, il Bar Pinocchio, aperto – ieri era zona rossa – con all’interno due clienti intenti a consumare.

Sul posto si è quindi mossa una squadra della Divisione PASI che ha identificato i due serviti nel locale. Entrambi sono stati sanzionati con 400 euro e il locale, insieme alla multa a carico del titolare, è stato chiuso per cinque giorni in attesa di ulteriori disposizioni della prefettura.