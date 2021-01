Brescia San Polo, tolti i sigilli alla ciclabile sequestrata dell’Alfa Acciai

(red.) Il tratto di 2,5 chilometri di pista ciclabile nei pressi dello stabilimento dell’Alfa Acciai a San Polo, alla periferia di Brescia, può tornare agli utenti. La procura ha deciso di rimuovere i sigilli da quel tratto, scattati nel 2016 nel momento in cui la magistratura pensava che proprio la ciclabile e una collina nei dintorni e realizzati come opera a cura dello stabilimento servissero per coprire tonnellate di scarti di rifiuti di acciaieria.

Ma a distanza di oltre quattro anni tutte le accuse sono cadute e così la ciclabile, dopo i necessari interventi di pulizia che verranno effettuati tra fine gennaio e inizio febbraio sarà di nuovo consegnata ai cittadini. L’Alfa Acciai aveva speso mezzo milione di euro per l’opera con cui migliorare la viabilità e come mitigazione alla presenza della fabbrica.