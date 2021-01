Brescia, 60enne investito mentre attraversa in piazza Arnaldo

(red.) Ieri mattina, domenica 3 gennaio, un uomo di 60 anni è rimasto vittima di un investimento stradale in piazzale Arnaldo a Brescia, in città. E’ successo intorno alle 11 nel momento in cui l’uomo stava attraversando sulle strisce pedonali.

In quel momento stava transitando un’auto che lo ha urtato facendolo finire a terra. Sul posto sono giunte le ambulanze e la Polizia locale per ricostruire la dinamica. Per fortuna l’uomo investito non era in gravi condizioni ed è stato trasportato alla Poliambulanza di Brescia.