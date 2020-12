Brescia, sorpreso a spacciare tra i giovani. Pusher nei guai

(red.) Nei giorni precedenti a giovedì 31 dicembre un cittadino albanese di 48 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Brescia dopo essere stato sorpreso a spacciare sostanze stupefacenti. L’uomo è finito nel mirino di una serie di controlli attuati dalla Squadra Mobile della Questura di Brescia. Il pusher, già noto alle forze dell’ordine per precedenti connessi proprio alla droga, è stato beccato mentre incontrava alcuni giovani e in un atteggiamento sospetto.

Già la settimana precedente in via Don Bosco gli agenti avevano fermato in auto il 48enne e soggetto alla perquisizione. Tra la vettura e l’abitazione erano stati trovati 345 grammi di eroina e 271 grammi di cocaina già divisi in parte per la vendita. Nella sua casa di Collebeato sono anche stati trovati 7.900 euro in contanti e un bilancino elettronico di precisione per confezionare e pesare la droga. Per lui è scattato l’arresto in flagrante.