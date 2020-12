Brescia, pusher nei guai: cocaina, 7 mila euro e un fucile da caccia

(red.) L’altro giorno, martedì 29 dicembre, gli agenti della Polizia locale di Brescia sono stati impegnati in un intervento con cui un 60enne residente nella zona di borgo Trento è finito nei guai per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Come hanno ricostruito gli operatori, l’uomo era tornato all’attività di spaccio dopo i precedenti e lo faceva raggiungendo un bar della zona, per poi muoversi anche in via Veneto. Le ordinazioni arrivavano di persona o al telefono e a quel punto il pusher tornava a casa per prendere le dosi e consegnarle.

E per cercare di non destare sospetti si muoveva in bicicletta lungo i viali pedonali. L’altra sera gli agenti lo hanno bloccato durante una delle consegne e lo hanno perquisito. Addosso aveva 925 euro e il controllo si è esteso anche alla sua abitazione che condivide con la madre. All’interno c’erano un armadietto con 32 grammi di cocaina e soldi contanti per oltre 6 mila euro.

Ma non solo, perché in una stanza chiusa a chiave è stato trovato anche un caricatore di un fucile da caccia Flobert da 9 millimetri denunciato dal padre deceduto e quindi in seguito diventato illegittimo. Per l’uomo sono scattate le manette e ieri, mercoledì 30 dicembre, il giudizio per direttissima in tribunale in cui il 60enne ha ammesso di essere disoccupato dal 2013 e di guadagnare grazie alla droga. Per lui sono stati disposti i domiciliari in vista del processo.