Lite in via Gallo: chiariti i contorni, nessuna denuncia

(red.) La polizia di Brescia ha chiarito tutti i contorni della lite in via Agostino Gallo, in centro città, lo scorso 23 dicembre.

Alle 19:10, in seguito a una chiamata alla Sala Operativa della Questura, le Volanti sono intervenute per la segnalazione di una rissa tra giovani. Giunti sul posto, i poliziotti hanno identificato i presenti e ricostruito con precisione la dinamica dei fatti.

La vicenda è nata quando un cittadino, mentre si trovava nel proprio appartamento in via Gallo, udendo forti schiamazzi provenire da un gruppo di ragazzi che sostavano sotto la finestra della sua abitazione, si è affacciato per invitarli ad abbassare la voce. Ciò ha generato un alterco verbale che si è concluso poco dopo senza conseguenze.

Dopo pochi minuti l’uomo ha spiegato che, dopo essere uscito dal portone per accogliere la fidanzata di rientro a casa, ha nuovamente discusso con i giovani e c’è stato qualche spintone; al sopraggiungere delle Volanti, però, parte del gruppo di giovani si è dileguato. Si precisa che entrambi i richiedenti non hanno riportato alcuna lesione e che nessuna delle persone identificate ha manifestato al volontà di procedere a norma di Legge.