Brescia, Statale rinnova polo universitario di via Porta Pile

(red.) Brescia si propone di essere sempre di più una città universitaria. Dopo l’operazione che ha portato a realizzare il nuovo polo della Cattolica a Mompiano, ora sarà il turno della Statale per intervenire in centro storico, tra via Porta Pile e Battaglie. Qui, nel quartiere del Carmine, al momento si trova un palazzo di proprietà dell’Università e che sarà demolito dopo le precarie condizioni.

Al suo posto, in circa un anno e mezzo di cantieri, ci sarà spazio per un’altra struttura a cinque piani che ospiteranno uffici, sale studio e di lettura. Si tratta di un intervento da 4,8 milioni di euro, di cui la metà dal Ministero dell’Università. Così in centro si completerà l’offerta di spazi dove studiare e socializzare vicino ai dipartimenti di Economia e Giurisprudenza e alleggerendo le sedi di Santa Chiara e via San Faustino.

E’ anche un’operazione di rigenerazione urbana i cui lavori dovrebbero terminare entro l’estate del 2022 in vista dell’anno accademico 2022-23. L’intervento porterà anche a dei disagi alla viabilità, con via Porta Pile chiusa e via Battaglie dopo la demolizione del palazzo e fino ad aprile 2021. Al quinto piano dello stabile sarà ricavata una terrazza-studio con vista sulla città.