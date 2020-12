Brescia, fuga di gas in via Bagatta: malori tra studenti della Tridentina

(red.) Questa mattina, sabato 19 dicembre, la centrale operativa dei vigili del fuoco di Brescia ha ricevuto una chiamata di richiesta di intervento intorno alle 10,30 dalla scuola media Divisione Tridentina di via Bagatta, in città. L’allarme è stato lanciato nel momento in cui diversi studenti hanno accusato dei malori, forse per una fuga di gas che si avvertiva in modo distinto in tutto il quartiere.

Si parla di oltre dieci persone coinvolte, la maggior parte studenti di 12 e 13 anni, ma anche un’addetta di 45 anni. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, si è mossa la Polizia di Stato con l’automedica e due ambulanze. Nessuno, per fortuna, è in condizioni preoccupanti. Le lezioni sono state sospese e l’istituto evacuato.