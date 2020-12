Coronavirus a Brescia, focolaio nella struttura per disabili “Seppilli”

(red.) Questa seconda ondata della pandemia da Covid-19 è tornata a provocare conseguenze anche sulle case di riposo e residenze per disabili. L’ultima situazione in ordine di tempo e di cui dà notizia Bresciaoggi arriva dalla “Giuseppe Seppilli” di via Foro Boario. La struttura è gestita dagli Spedali Civili e durante una serie di controlli sono emersi diversi casi positivi tra dipendenti e ospiti.

Si parla di 13 residenti e 12 operatori risultati positivi al contagio e dopo che i primi episodi erano emersi dai tamponi la scorsa settimana. La struttura per disabili ha spazio per 40 posti in totale, ma è complicato separare i percorsi tra pazienti sani e contagiati e per i quali si stanno valutando una serie di trasferimenti in altre strutture.