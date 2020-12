Brescia, cani avvelenati al parco Badia. Si muove la Polizia

(red.) Dalle ore precedenti a giovedì 17 dicembre gli agenti della Polizia locale di Brescia stanno indagando su alcuni episodi di avvelenamento ai danni di cani dopo che questi si erano mossi nel parco De Tavonatti al Villaggio Badia, alla periferia cittadina.

Agli operatori della municipale sono giunte una serie di segnalazioni, tutte verificate anche dai veterinari. Tra l’altro, in un intervento di bonifica sul posto sono state trovate diverse esche contenenti veleno per topi. Ora si sta cercando di risalire a chi ha disseminato quei pezzi nell’area verde e per quale motivo.