Auto speronata e rapina in tangenziale sud, ladri via con 10 mila euro

(red.) Il blitz di alcuni malviventi andato in scena ieri mattina, mercoledì 16 dicembre, sulla tangenziale sud di Brescia, è durato solo qualche minuto. Nelle ore successive la Squadra Mobile della questura di Brescia, insieme alla Scientifica e con la Polizia stradale hanno ricostruito alcuni dettagli di quanto accaduto sotto gli occhi degli altri automobilisti in transito. Un uomo di 51 anni, di origine sarda ma residente nel bresciano, rappresentante per una catena di supermercati all’ingrosso, stava compiendo il consueto giro per raccogliere gli incassi in contanti.

A un certo punto, lungo la tangenziale in direzione di Milano l’agente alla guida della propria auto ha dovuto rallentare all’altezza del cantiere per lo svincolo di Brescia Centro. E’ stato quello il momento in cui una banda di almeno tre malviventi, a bordo di un altro veicolo, ha speronato quella vettura. Subito dopo i ladri scesi dall’auto hanno preso a pugni il 51enne e gli hanno rubato la borsa all’interno della quale c’erano 10 mila euro.

La sensazione è che il gruppo criminale, forse dell’Est Europa, abbia pianificato il colpo in ogni dettaglio e dopo aver seguito per tempo le mosse del rappresentante. L’uomo ferito è stato portato alla Poliambulanza per essere medicato, mentre gli inquirenti stanno analizzando le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza sulla tangenziale e anche degli autovelox per risalire alla banda.