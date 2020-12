Via Milano, al civico 140 uno stabile per centro vaccinale e consultorio

(red.) La Giunta comunale di Brescia ha approvato, il 2 dicembre scorso, il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione di un edificio che sarà impiegato per servizi sanitari (centro vaccinale per la zona ovest e consultorio) in via Milano 140.

Il progetto nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di perseguire il miglioramento della qualità urbana, la riqualificazione e rigenerazione urbana con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attività culturali.

L’area oggetto di intervento è situata in Via Milano al numero civico 140, ed era originariamente occupata da due edifici che sono stati oggetto di demolizione, ultimata nel 2018, per far fronte alle criticità legate al degrado degli immobili. La riqualificazione dell’intera area è affrontata tramite un masterplan complessivo, che prevede due interventi coordinati tra loro:

– Area 2a, interessata dalla realizzazione di un nuovo fabbricato (edificio A), di un piano fuori terra più un interrato abitabile, avente Superficie Lorda di Pavimento pari a 761,81 mq, destinato a Servizi (AFT-consultorio e vaccinale) e dalla realizzazione di nuovi spazi pubblici

– Area 2b – interessata dalla realizzazione di nuovo fabbricato (edificio B), di un piano fuori terra, avente Superficie Lorda di Pavimento pari a 197,32 mq, destinato a Servizi (uffici e co-working) e dalla realizzazione di nuovi spazi pubblici, appaltati tramite progetto autorizzato con delibera G.C. n.311 del 29/05/2019.

La redazione del progetto è stata affidata a Brescia Infrastrutture Srl, che ha incaricato l’Arch. Stefano Bordoli in qualità di progettista, l’ing. Massimo Torquati in qualità di progettista strutturista e l’Ing. Pasqualina Clausi in qualità di ccordinatrice per la sicurezza in fase di progettazione.

L’edificio sarà costituito da un piano fuori terra di 285 metri quadrati di slp (superficie lorda di pavimento) e da un piano interrato di 381 metri quadrati. L’importo complessivo previsto dal progetto di fattibilità tecnica ed economica ammonta a 1.151.348,60 euro, 878.182,48 dei quali per opere, 26.345,47 per oneri di sicurezza, 131.167,08 per somme a disposizione e 115.653,57 per Iva.

Nella redazione del progetto sono state considerate le finalità condivise con l’Asst Spedali Civili di Brescia, la quale ha espresso la propria disponibilità a sottoscrivere un contratto di locazione riguardo al nuovo edificio in relazione ai servizi sanitari.